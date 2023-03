Al via la fase di vendita dei biglietti per i tifosi rossoneri e nerazzurri, pronti a riempire lo stadio San Siro in occasione dei quarti di finale di Champions League: si parte chiaramente dagli abbonati per arrivare alla vendita libera. Inter e Milan si giocano un posto in semifinale e dovranno affrontare rispettivamente Benfica e Napoli. In queste ultime ore però tiene banco la differenza di prezzo: i biglietti per il match d’andata tra Milan-Napoli, in programma il 12 aprile, costano di più di quelli di Inter-Benfica, match di ritorno in programma il 19 aprile. Secondo la Gazzetta dello Sport, la reazione dei tifosi del Milan sui social testimonia il malcontento generale per via della politica del club. Abbonati amareggiati che affermano: “Questo trattamento non va bene, purtroppo”.

Nonostante sia lo stesso tipo di partita e lo stadio sia lo stesso, i rossoneri hanno deciso per dei ticket più cari rispetto ai nerazzurri, che hanno attuato una politica di prezzi più contenuta, nonostante sia scontato il sold out al Giuseppe Meazza. Per esempio, nel primo anello laterale del settore arancio c’è disparità: 99 per i nerazzurri, 119 per i rossoneri. Nel secondo anello rosso il prezzo è 99 per i tifosi dell’Inter e da 119 a 139 per quelli del Milan. O ancora, la poltroncina rossa riporta una differenza di più di 100 euro: 285 euro di Inter-Benfica contro 389 di Milan.Napoli. Infine, esorbitanti i prezzi delle “hospitality“, che partono da 429, ma arrivano fino ai 1099 dell'”authority experience”.