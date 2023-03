Julian Nagelsmann non siederà più sulla panchina dei bavaresi. Ad annunciarlo sono proprio i media tedeschi come Bild, Süddeutsche Zeitung (SZ) e la rivista sportiva Kicker, secondo i quali il 35enne è stato esonerato con effetto immediato dopo meno di due anni di lavoro. Sky ha detto che Nagelsmann, arrivato nel 2021 dall’RB Lipsia, sarebbe stato informato dai capi del Bayern Monaco della decisione di cacciarlo già venerdì 17 marzo, una settimana fa. Dunque, ancora prima della sconfitta in campionato di domenica scorsa con il Bayern Leverkusen per 2 a 1, che ha permesso al Borussia Dortmund di prendersi la vetta della classifica, con però un solo punto di vantaggio sul Bayern Monaco. Non è bastata a Nagelsmann la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, competizione disputata dai bavaresi in maniera impeccabile finora: 8 vittorie in 8 partite, passando da dominatori il girone con Inter e Barcellona per poi eliminare agli ottavi il Psg.

Al posto di Nagelsmann l’ex tecnico di Chelsea e Psg, Thomas Tuchel, esonerato dai Blues lo scorso settembre dopo un avvio di stagione complicato. Secondo quanto riporta Kicker, il Bayern e Tuchel sono in contatto da diversi giorni e la sconfitta contro il Leverkusen ha solo ulteriormente accelerato i piani del boss del Bayern Herbert Hainer. La SZ ha spiegato che l’allenatore ex Hoffenheim avesse perso lo spogliatoio.

Per Tuchel un contratto biennale e l’esordio previsto dopo la sosta per le nazionali. La prima partita il primo aprile proprio contro la sua ex squadra, il Borussia Dortmund. Il nuovo allenatore si gioca tutto subito: lo scontro diretto decisivo per le sorti della Bundesliga, poi i quarti di Coppa di Germania con il Friburgo e l’11 aprile l’andata dei quarti di Champions contro il Manchester City. Nagelsmann è stato esonerato proprio sul più bello, il suo successore dovrà dimostrare in due settimane che è stata la scelta corretta.