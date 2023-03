Oltre 5 miliardi di sterline. È questa la cifra che il miliardario britannico Sir Jim Ratcliffe è pronto a mettere sul piatto per comprare il Manchester United. Si tratterebbe di una cifra record per l’acquisto di un club, superiore a quella pagata da Rob Walton per acquistare i Denver Broncos lo scorso anno. La società attualmente in mano alla famiglia Glazer è in vendita e, oltre al fondatore dell’impero chimico Ineos, è in corsa lo sceicco Jassim bin Hamad al-Thani.

Nella sua valutazione, secondo le indiscrezioni raccolte dal Financial Times, Ratcliffe avrebbe incluso anche la copertura dei debiti dei Red Devils, mentre attualmente nessuno ha idea di quanti soldi sia disposto a investire il qatarorita. Il club era stato acquistato “a leva” per 780 milioni di dollari dai Glazer che da tempo hanno detto di essere pronti a valutare una cessione, anche di minoranza, nell’ambito di una “revisione strategica”.

Per Ratcliffe non si tratterebbe del primo investimento nel mondo dello sport. Il miliardario è infatti già il proprietario del Nizza, ha un terzo del team Mercedes in Formula 1 e possiede la squadra di ciclismo Grenadiers, brandizzata dalla sua Ineos. Attualmente lo United è terzo in Premier League ed è nei quarti di Europa League, dove affronterà il Siviglia.