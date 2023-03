Il compagno di squadra tira la palla alle stelle e Cristiano Ronaldo rimane senza parole. Prosegue l’avventura di CR7 all’Al Nassr, attualmente secondo in campionato ad un solo punto di distanza dalla prima, l’Al Ittihad. Abituato ai livelli del calcio europeo, il portoghese si sta ora rendendo conto, se non lo ha già fatto, della poca qualità e della quasi inesistente tecnica dei propri compagni e, in generale, della Saudi League.

Durante il match contro l’Abha, vinto in rimonta dall’Al Nassr per 2-1, la reazione dell’ex Real Madrid e Juventus a un tiro sbilenco del compagno è stata beccata dalle telecamere. Abdulmajeed Al-Sulaiheem, 28enne centrocampista saudita, avanza palla al piede sulla trequarti, Cristiano staziona a centro area in attesa di un passaggio ma invece finisce per assistere a una conclusione da fuori area che ha spedito il pallone in curva. Una scelta che ha indispettito il portoghese, immobile con le mani appoggiate sui fianchi.

Per l’ex centravanti del Manchester United non è semplice competere ad un livello calcistico così basso: nonostante i 9 gol in otto partite giocate, è chiaro che, date le sue grandi ambizioni, non riesce ancora ad accettare gli errori tecnici dei compagni e il linguaggio del corpo lo tradisce.