“Questa domenica è stata la domenica della misericordia. Ecco, ci sono state apparizioni, in questi secoli, della Madonna, in tutti i santuari della Misericordia. E una vocazione che ha sempre ispirato l’azione dei governanti è stata quella di dire ‘misericordia e non solo giustizia’. Secondo la nostra formazione politica, quando si parla di pace, noi invochiamo anche la misericordia”. A dirlo è stata la deputata Cristina Rossello, di Forza Italia, quando alla Camera dei deputati si parlava della guerra in Ucraina e dell’imminente vertice del Consiglio europeo.