Hanno tentato di rapinare una gioielleria ma sono stati fermati dai passanti inferociti. E’ successo a Roma, in un centro commerciale di Casal Palocco, a sud della Capitale. Come racconta il sito Leggo.it tre persone, due donne e un uomo di nazionalità italiana, hanno fatto irruzione in un negozio di gioielli e hanno aggredito la proprietaria: la donna è stata picchiata, ma è riuscita ad azionare l’allarme.

La porta dell’esercizio commerciale dunque si è chiusa: i banditi hanno aggredito e picchiato la donna, che è stata poi trasportata in codice giallo in ospedale. Quando i ladri sono riusciti a scappare, sono stati bloccati dai passanti. Alla fine l’arrivo dei carabinieri li ha sottratti alla furia della folla.