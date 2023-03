A bordo del barcone naufragato il 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato di Cutro c’era anche uno zaino con all’interno un milione di euro in contanti: la cifra esorbitante, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbe costituire l’incasso degli scafisti per portare in Italia i migranti partiti dalla Turchia sulla Summer Love, tragicamente schiantatasi su una secca all’alba provocando la morte di almeno 88 persone.

Chi è salito sul barcone avrebbe pagato 4mila euro per il trasporto dei minori e circa 8mila euro per gli adulti. Sarebbe stato uno dei testimoni sopravvissuti al naufragio a raccontare dell’esistenza dello zaino: “Dentro c’era un milione, lo teneva uno scafista”, ha raccontato ai giudici che stanno indagando sulla vicenda. Intanto, secondo i nuovi dettagli emersi sulla tragedia grazie al racconto dei superstiti, sull’imbarcazione avrebbero preso posto circa 180 persone: moltiplicando la cifra pagata da ogni migrante si arriverebbe facilmente alla cifra di oltre un milione di euro.

Ma dello zaino con il contante non c’è nessuna traccia, anche se i superstiti dichiarano di essere sicuri di averlo visto a bordo, sotto il divano dove era seduto uno degli scafisti. Secondo gli avvocati Francesco Verri, Luigi Ligotti, Mitia Gialuz e Vincenzo Cardone, che assistono i familiari delle vittime di Cutro, lo zaino non è stato recuperato: “Non c’è stato nessun sequestro di denaro – dicono – non esiste un verbale depositato che lo certifichi”. A confermare il mancato ritrovamento dello zaino anche il capo della squadra mobile di Crotone.

Al momento sono tre gli scafisti arrestati, due in flagranza e uno mentre tentava la fuga verso l’Austria per poi chiedere asilo politico in Germania. Di un quarto uomo, un siriano secondo il racconto dei migranti, si sono invece perse le tracce. È possibile che sia riuscito a fuggire subito dopo il naufragio e, se lo zaino era a bordo come dicono i sopravvissuti, che stia portando con sé, avendo bisogno di contanti, la considerevole cifra di cui parlano alcune delle persone che erano sul caicco.