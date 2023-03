Per la prima volta dal 2006 tre squadre italiane sono arrivate ai quarti di finale della Uefa Champions League. Adesso Napoli, Milan e Inter aspettano il sorteggio per sapere quale squadra dovranno affrontare. In questa fase della competizione non sono previste teste di serie e anche club dello stesso paese possono affrontarsi. È possibile quindi uno scontro tra due italiane. Possono sfidarsi anche due club che si sono già incontrati nella fase a gironi. Oltre alle tre italiane, le altre squadre qualificate sono:

Benfica

Chelsea

Bayern Monaco

Manchester City

Real Madrid

Il sorteggio è in programma venerdì 17 marzo alle ore 12 a Nyon, in Svizzera. Verrà determinato il tabellone completo della Champions League 22/23: si decideranno anche gli accoppiamenti per le semifinali e verrà sorteggiata la squadra che giocherà “in casa”, pro forma, la finale in programma sabato 10 giugno allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul. Dall’urna usciranno quindi gli incroci dei quarti e verrà stabilito anche quale squadra giocherà l’andata in trasferta. Per Inter e Milan, che giocano nello stesso stadio, il regolamento Uefa è molto preciso a riguardo: infatti, non si possono disputare due incontri di Champions nell’arco di 24 ore nello stesso impianto. Il Milan, campione d’Italia nella scorsa stagione, ha diritto di precedenza rispetto ai nerazzurri: sarà quindi l’Inter a invertire l’ordine in caso siano estratte entrambe per prime o per seconde. Per esempio: se i quarti fossero Milan-Bayern e Inter-Real, il Milan giocherebbe la partita d’andata allo Stadio San Siro, mentre i nerazzurri dovranno disputare la prima gara al Bernabeu.

I quarti di finale di Champions League si giocheranno nelle seguenti date:

Andata: martedì 11 e mercoledì 12 aprile 2023

2023 Ritorno: martedì 18 e mercoledì 19 aprile 2023

Orari e dove vedere i sorteggi di Champions in tv

La cerimonia dei sorteggi a Nyon comincia alle ore 12 italiane. Sarà possibile seguire il sorteggio dei quarti di finale di Champions League in tv sul Canale 20 e su Sky Sport 24, ma anche in streaming su NOW e sul canale Uefa.com.