Un Brighela pronto a difendere i propri valori, con una scritta che, in dialetto romanesco, cerca di dare forza al club bergamasco: “Daje Athletic Brighela“. Zerocalcare ha deciso di ricreare il logo della squadra di terza categoria che è stata multata per aver mostrato uno striscione che ricordava i morti nel mediterraneo. La reazione della società, che ringrazia il fumettista: “Che accollo che ci siamo pijate/i a sto giro, per fortuna che c’è il disegnetto. Grazie, Zerocalcare”. Il club assicura che la protesta contro le ingiustizie non è finita: “Le nostre azioni proseguono ostinatamente nella direzione della giustizia. Noi siamo una squadra di calcio. Siamo una polisportiva popolare, dove l’aggettivo non è messo lì a caso”.

In tanti si sono offerti di aiutare l’Athletic Brighela a pagare la multa. Il club sta ricevendo un supporto insolito per una realtà così poco conosciuta: “Ne siamo molto felici, anche se stiamo avendo qualche problema tecnico nella gestione di questo clamore mediatico, a cui non eravamo abituati – evidenziano – Siamo tutti lavoratori e lavoratrici che non possono dedicarsi a tempo pieno al Brighela, eppure negli ultimi giorni siamo praticamente costretti a farlo. Abbiamo scelto di ringraziare pubblicamente Zerocalcare come se fosse una sorta di ambasciatore di tutti i nostri sostenitori, ma la nostra gratitudine è ovviamente rivolta a ciascuno di loro”.