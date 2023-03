Il regista di Mare fuori Ivan Silvestrini ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, spesso usata per mostrare retroscena e anticipazioni, un video dove la troupe saluta con un applauso due figure fondamentali della storia. “Mi duole dover salutare oggi dopo moltissime lacrime il nostro Domenico Cuomo“, afferma Silvestrini nel video. Dopo un lungo applauso, in cui è evidente la commozione di Cuomo, il regista dà alla troupe un’altra brutta notizia:” Oggi non lo pensavo, ma in realtà concludiamo anche con un’altra colonna di questa serie, il nostro Artem“. Inutile dire che sotto al post si è scatenato il panico. “MA IN CHE SENSO?”, “Come faremo senza di loro?”: impossibile contare tutti i commenti scritti dai fan, preoccupati per l’apparente “addio” a Cardiotrap e Pino ‘o pazzo.

Tuttavia, poco dopo è lo stesso lo stesso Silvestrini a chiarire il malinteso, tranquillizzando il pubblico con un altro post: “Un momento della fine della terza stagione, arrivederci a Domenico Cuomo e Artem, ci vediamo presto per la prossima stagione”. Il regista ha spiegato in seguito che il video in questione era stato fatto alla fine delle riprese della terza stagione, quando ancor non erano chiare le sorti del programma. Tuttavia la quarta stagione ci sarà, e la presenza di Domenico Cuomo e Artem Tkachuk in Mare Fuori 4 non è in discussione.