È stato aggredito da un uomo che lo ha preso a calci, spintoni e pugni in mezzo alla strada, causandogli la frattura dell’orbita sinistra e del setto nasale. È successo a Marco Palmieri, 48 anni, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Venaria Reale, alle pote di Torino. Il politico è stato medicato all’ospedale San Giovanni Bosco del capoluogo e dimesso con una prognosi di 45 giorni.

Il pestaggio è avvenuto nella serata di venerdì 10 marzo in via d’Annunzio, a due passi dal centro storico della città: sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri. Dai primi riscontri sembra che l’aggressione, scaturita dopo un diverbio, non abbia alcun legame con l’attività politica di Palmieri, ma sia stata dovuta a vicende strettamente personali.

Qualche tempo fa, riferisce La Stampa, Palmieri era finito citato in un’informativa dei carabinieri di Venaria a proposito dello spaccio di sostanze stupefacenti, a causa di alcuni suoi contatti con un pregiudicato di livello residente in città. Lui ha sempre respinto con forza quelle che definisce illazioni e “chiacchiere”: “Presiedo la commissione politiche e servizi sociali e quel tipo di problemi cerco di risolverli”, aveva detto.