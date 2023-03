Erano stati fermati dopo due violenze avvenute nel giro di pochi minuti prima su un treno, quello dei pendolari che collega Milano a Varese, e poi in una stazione, a Venegono Olona, nel Varesotto. Oggi i due giovani sono stati assolti dal Tribunale di Varese. Anthony Gregory Fusi Mantegazza e Hamza Elayar era accusati di aver violentato e aggredito, la sera del 3 dicembre 2021, sul treno Milano-Varese, due ragazze di 22 anni mentre stavano ritornando a casa dal capoluogo lombardo. Per i giudici non sono stati loro perché l’assoluzione è arrivata perché “non aver commesso il fatto”. La procura aveva chiesto 8 anni e un mese per Fusi Mantegazza e 9 anni e 2 mesi per Hamza Elayar.