Ogni giorno, in rete e sui media, si assiste ad ondate di shitstorm nei confronti di qualcuno. Che sia per un figuraccia, per una frase uscita male, per una presa di posizione, per il colore della pelle, per il proprio orientamento sessuale. Questa volta è toccato ad Alisha Griffanti, in arte ‘La diva del tubo’, essere al centro del mirino. La causa? Aver confessato, in un video, che prova disgusto per il sesso. “Mi fa schifo il sesso… Partiamo dal presupposto che mi fa schifo il contatto fisico in ogni sua forma, ma soprattutto non sopporto l’emissione di liquidi corporei, anche la saliva e il sudore. Questo cambia se sono innamorata del mio partner, a quel punto non provo più disgusto. Tuttavia tendo a farlo poco, perché mi provoca dolore fisico”

E via, una marea di insulti. “Sei sicura di essere umana o vieni da un altro pianeta?” scrive Antonio, l’anonimo hater improvvisatosi sessuologo del giorno, nonché esperto di anatomia e antropologia. “Devi cambiare zona perché dove vai lì la roba non è buona, credimi!“, afferma Marianofacciotuttoio, preoccupato per la qualità dei prodotti locali. La setssa Alisha ha fatto un altro video dove ha spiegato: “Sto subendo una gravissima discriminazione dopo aver dichiarato che io non amo il sesso”.

La controversa influencer è stata spesso al centro di polemiche, complice anche la sua relazione con Andrea Diprè, un’altra figura “problematica” del web, con il quale la donna afferma di non aver mai avuto rapporti completi proprio in virtù della sua “condizione”. Al contrario di quello che dice il nostro “sessuologo dell’ultimo minuto”, il problema sollevato dalla Diva non è di un altro pianeta, ma è una condizione comune a molti, come dimostrano le decine di commenti sotto i video: “Credevo di essere l’unica!” o “Grazie di averne parlato, anche io sono come te.”