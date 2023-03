Ricomincia dove era finita la stagione della Formula 1. Nelle qualifiche del gran premio del Bahrain è Max Verstappen a siglare la pole position davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Terzo il ferrarista Charles Leclerc, che dopo i problemi in Q1, ha rinunciato all’ultimo attacco al tempo per salvaguardare un treno di gomme soft. Quarta l’altra Ferrari di Carlos Sainz davanti al redivivo Fernando Alonso, passato quest’anno alla Aston Martin. Seguono le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Ottavo crono e quarta fila per Lance Stroll con l’altra Aston Martin, nona l’Alpine di Esteban Ocon e decimo crono per la Hass di Nico Huklkenberg.

Curioso l’incidente in Q1 per la Ferrari di Leclerc: quando le prime qualifiche dell’anno sul circuito di Sakhir erano cominciate da una manciata di minuti, la monoposto di Charles Leclerc ha perso dei pezzi lungo il tracciato. La sessione di Q1 è stata interrotta con bandiera rossa, per poi riprendere dopo la pulizia dell’asfalto dai detriti. Leclerc ha perso un pezzo dal retrotreno e poi un altro dall’ala anteriore alla prima curva. Fortunamente, gli ingegneri della scuderia di Maranello sono riusciti durante la sospensione a riparare i danni e il monegasco è potuto tornare subito un pista, realizzando il tempo necessario per avanzare nelle qualifiche.