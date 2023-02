Palloncini colorati sono stati appesi sopra le macerie degli edifici distrutti dal terremoto del 6 febbraio in Turchia. Segnano i bambini uccisi dal disastro. “Il sentimento dominante in me è il dolore”, dice Ogun Sever Okur, il fondatore di un’organizzazione di aiuto all’infanzia, mentre appende i palloncini. “Distribuisco giocattoli agli altri bambini che erano qui – spiega – questo è l’ultimo regalo che potevo dare ai bambini morti nel sisma”.