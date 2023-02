“Un ticket con Bonaccini per guidare il Pd? No, non ha senso. È finito il tempo del partito patriarcale che vede sempre bene le donne nel ruolo di vice“. Così a Omnibus (La7) Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, boccia la proposta del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, secondo cui sarebbe ideale un accordo tra la stessa Schlein e il competitor Stefano Bonaccini nel caso in cui dovesse vincere quest’ultimo.

“Questa proposta non è una sorpresa – aggiunge Schlein – Però, se mi sono candidata è proprio perché penso che si debba spezzare questa logica di compassione e che il partito necessiti di una forte guida femminista per aprire un varco a tante altre donne e giovani in modo che non si sentano più dire che sono adatti a fare i vice. Io non ho offerto posti, né mi sono stati offerti. Anzi, mi sento fortunata perché ho costruito un consenso trasversale senza dover offrire posti a nessuno “.