“Deve fare il bravo e stare tranquillo, è troppo istintivo: si incazza facilmente“. Così Eros Ramazzotti parla di Ultimo, che definisce il suo erede: “È un grande artista e mi rivedo in lui: è un musicista, sa stare sul palco, ha buone idee e sa trasmetterle alla gente. Non ce ne sono tanti così”. Insieme hanno duettato nella serata delle cover a Sanremo 2023 (ed Eros si è pure scordato le parole di una sua stessa canzone), e Ramazzotti non nasconde la propria stima per il giovane collega.

Intervistato da Il Messaggero il cantautore esprime anche un parere sull’ultima edizione del Festival, segnata da non poche polemiche: “Queste cose non musicali fanno notizia, è sempre stato così. Per le canzoni vere si vede dopo. Decide il pubblico, ma in generale da tempo non c’è la sostanza del passato“. 60 anni il prossimo 28 ottobre, Eros Ramazzotti dopo due matrimoni falliti fa intuire di non essere single, ma non si sbottona più di tanto: “Qualcosa di buono adesso c’è. Ma non voglio dire altro. Meglio così”. Della sua ex storica, Michelle Hunziker, dice: “È incredibile”. Il motivo? I due frequentano un corso di karate: “E ovviamente la svizzera ha fatto il fenomeno. Io non ho preso cinture, mi sono allenato e basta. Lei due, subito”.