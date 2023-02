“Sono stato finalmente assolto dopo più di 11 anni di sofferenze, di fango e di danni politici incalcolabili, perché ho avuto la fortuna di essere giudicato da magistrati che hanno saputo mantenersi indipendenti, imparziali e corretti di fronte alle accuse infondate che mi erano state rivolte”. Così, in un post sui social, Silvio Berlusconi commenta l’assoluzione arrivata in mattinata dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo Ruby ter, omettendo però di dire che il motivo è soltanto l’errata qualificazione formale delle Olgettine come testimoni (e quindi come pubblici ufficiali, suscettibili di corruzione) mentre non risulta che i giudici abbiano definito “infondata” l’accusa di averle pagate per convincerle a mentire nei processi a suo carico.

Anche la figlia maggiore Marina, presidente di Fininvest, attacca i pm: “Mi auguro che questa ennesima dimostrazione dei guasti provocati dalla faziosità e dall’odio coltivato contro l’avversario favorisca il processo di cambiamento, che i tribunali possano finalmente essere davvero per tutti aule di giustizia e non di lotta politica, che i cittadini possano guardare alle toghe con la fiducia che gran parte di esse meritano”, scrive in una nota. “Solo in questo modo, credo, questa vicenda potrà forse risultare un po’ meno drammaticamente assurda“.

E tra i vari peones di Forza Italia che festeggiano l’assoluzione spicca il commento di Marta Fascina, 32enne deputata e compagna dell’ex premier: “Oggi si chiude un capitolo umanamente doloroso per il presidente Silvio Berlusconi. Oggi per l’ennesima volta il nostro presidente viene assolto rispetto ad accuse ingiuste e strumentali, fondate sul pregiudizio politico più che su validi elementi probatori. Anni di discredito e di fango di cui mai nessuno risponderà”, scrive. E dedica “un pensiero e un ringraziamento speciale a Niccolò Ghedini“, storico avvocato di Berlusconi scomparso ad agosto, “che ha creduto ed ha lottato per il grande risultato conseguito oggi. La verità e la giustizia hanno finalmente prevalso e pertanto tutti noi festeggiamo, consapevoli di essere stati, ieri ed oggi, dalla parte giusta della storia“, conclude.