“Abbiamo affrontato questa sfida nel momento di maggiore difficoltà del Pd, non è stato facile non avere una leadership nazionale”. Lo ha detto il candidato presidente alla regione Lombardia Pierfrancesco Majorino commentando i risultati delle regionali. Majorino si è detto anche rammaricato che la scelta su di lui sia stata fatta soltanto due mesi prima del voto. “Siamo un caso studio a livello internazionale – ha concluso Majorino – per aver fatto la consultazione sulla leadership interna durante elezioni regionali rilevanti come Lombardia e Lazio”.