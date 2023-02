Questa mattina la presidente del consiglio Giorgia Meloni si è recata al seggio presso l’istituto Vittorio Bachelet per il voto delle regionali nel Lazio. “E’ un’elezione importante – ha commentato – spero che l’affluenza sia adeguata a una scelta come quella che si deve fare per regioni così strategiche per la nazione. Andate a votare!”. “Sanremo?” Meloni sorride ma non commenta.