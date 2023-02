Dopo giorni di indiscrezioni, adesso parla lei. Cecilia Rodriguez decide di commentare le voci riguardanti la presunta crisi con il fidanzato Ignazio Moser. La risposta alla domanda che i follower si stanno ponendo da settimane è tra le stories dell’influencer, che spiega: “Quando c’è il sole sono una ragazza più serena, quindi la prossima volta che volete sapere il mio stato d’animo, aprite la finestra, vedete quello che c’è fuori e capite perché non sono sorridente. Poi è la vita che è così, ci sta avere una giornata no, concedetevela”.

Nessun addio tra Cecilia e Ignazio. Del resto ci aveva già pensato l’agente dell’ex ciclista a far rientrare l’allarme. Adesso anche la Rodriguez fa sentire la propria voce: “Non sono arrabbiata, sono un po’ stanca perché spesso viene fraintesa la realtà delle cose. Voglio dire che della mia storia mi preoccupo io, io e il mio fidanzato. Cercate di non fare del male agli altri”. Sarà riuscita Cecilia a mettere la parola fine alle indiscrezioni sulla sua relazione?