Addio al maestro Burt Bacharach. L’artista 94enne si è spento mercoledì 8 febbraio nella sua casa di Los Angeles per cause naturali. La notizia è stata data dalla pubblicista Tina Brausam. Nella sua lunga carriera, Burt Bacharach ha composto brani entrati nella storia della musica e del cinema. Portano la sua firma, oltre a quella del paroliere Hal David, numerose canzoni interpretate dalla voce di Dionne Warwick: I Say a Little Prayer, I’ll Never Fall In Love Again, Walk On By, solo per citarne alcune. Prezioso il suo contribuito anche al mondo del grande schermo, dal momento che il Maestro compose colonne sonore per film come Arturo, il primo James Bond del 1967, Butch Cassidy.

Una passione per la musica, la sua, che Bacharach si è portato dietro fino alla fine. Elvis Costello ha infatti raccontato che insieme stavano lavorando a una monumentale versione di Painted from Memory. Bacharach ha collezionato sei Grammy come scrittore, arrangiatore e interprete dal 1967 al 2005.