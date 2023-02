Pazienti sdraiati a terra, su un lenzuolo steso lungo il corridoio e nemmeno un cuscino. È la scena ripresa in un corridoio nel pronto soccorso dell’ospedale San’Andrea di Roma, e diffusa dalla pagina social di Welcome to favelas. L’autore del video ha una flebo attaccata e mostra il corridoio lungo il quale ci sono letti, sedie e addirittura teli stesi a terra. “Questa è la situazione, neanche una barella” dice. A denunciare lo stato dei pronto soccorso romani, con sale stracolme, mancanza di organico e pazienti costretti ad attendere ore per una visita, anche Cittadinanzattiva e Simeu in una lettera aperta pubblicata sul sito Canale dieci, dove si parla di una situazione di crisi “vicina a un punto di non ritorno”

