Centomila euro: questo il valore presunto del bottino fatto di gioielli, orologi e contanti portati via dalla villa di Roby Facchinetti nel corso della rapina che ha terrorizzato la famiglia del cantante dei Pooh nei giorni scorsi. È il Corriere della Sera a ricostruire quanto avvenuto. Almeno tre le persone della banda che avrebbero messo a segno il colpo. All’esterno, riporta la testata, ci sarebbe stato almeno un complice a fare da palo. L’ingresso alle 20:50 è stato favorito da una porta lasciata aperta perché dopo cena i Facchinetti avevano fatto uscire il cane in giardino.

La rapina ha lasciato traumatizzata l’intera famiglia, infatti la polizia ha intenzione di riascoltare tutti i componenti per mettere meglio a fuoco le testimonianze. A partire dalla nazionalità dei rapinatori: sarebbero stranieri e sarebbero stati riconosciuti sia un accento dell’Est sia uno sudamericano. L’assedio a villa Facchinetti è durato 35 minuti, mentre alle vittime venivano puntate contro le pistole. Per il momento è stato aperto in procura un fascicolo a carico di ignoti per rapina pluriaggravata, e disposta una serie di accertamenti sulla base dei primi riscontri. Gli investigatori stanno vagliando i filmati delle telecamere pubbliche.