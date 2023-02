Barbara D’Urso e Flavio Briatore sono mai usciti da soli? “Non me lo ricordo“. Con questa risposta la conduttrice torna sul gossip più chiacchierato degli ultimi giorni. Intervistata dal Corriere della Sera, ‘Carmelita’ è chiamata a commentare il presunto flirt con l’imprenditore: “Siamo usciti un po’ di volte con altri amici” spiega, e incalzata dalla giornalista che chiede se stia confermando la storia ribatte: “L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro”.

Nel frattempo, dal 14 febbraio Barbara D’Urso sarà in teatro con Taxi a due piazze, commedia nella quale si affronta il tema della bigamia: “Io non pratico quel tipo di amore, anche se non giudico chi lo fa” puntualizza a proposito della propria vita sentimentale. “Poi, se scoprissi di essere tradita da un uomo, gli taglierei tutti i vestiti. Quando è successo, però, l’ho saputo dai giornali e non ci siamo più rivisti, se non in tribunale”.