Via libera, applausi e polemiche. Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sull’Autonomia differenziata, provvedimento griffato dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli. Il via libera, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, è avvenuto fra gli applausi. Adesso il disegno di legge verrà sottoposto al parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città. L’approvazione, come è ovvio, ha provocato reazioni opposte da parte di maggioranza e opposizione. “Questo provvedimento dimostra ancora una volta che questo governo manterrà gli impegni presi” ha detto la premier Giorgia Meloni ai suoi subito dopo l’approvazione. Trionfalistici i toni utilizzati dalla Lega. Salvini, ad esempio, ha inviato un messaggio nelle chat dei parlamentari e dei consiglieri regionali della Lega: “Efficienza, merito, innovazione, lavoro, più diritti per tutti i cittadini in tutta Italia, meno scuse per i politici ladri o incapaci. Autonomia approvata in Consiglio dei Ministri, altra promessa mantenuta”. Sullo stesso tono Luca Zaia, secondo cui si tratta di “una giornata storica, non è la fine ma l’inizio di un percorso“. Dopo i complimenti al governo e ai ministri leghisti, il governatore ha parlato di “gesto di grande coerenza e rispetto dell’elettorato”. E ancora, parlando con le agenzie di stampa: “È una scelta di modernità, di efficienza e di responsabilità – ha detto Zaia – delle quali tutto il Paese gioverà” perché la riforma “non lascia indietro nessuno”.

Opposizioni all’attacco – Toni opposti da parte dell’opposizione. “È l’ennesima presa in giro elettorale di una politica che fa propaganda sull’assetto istituzionale dello Stato” ha scritto su Twitter Carlo Calenda, secondo cui “questa roba arriva in parlamento fra 6 mesi. Ma lo approvano di corsa e male la settimana prima delle elezioni regionali”. Il collegamento tra i tempi del ddl e la tornata elettorale è al centro anche del pensiero di Roberto Fico (M5s): “Quello di oggi è uno spot elettorale in vista delle regionali in Lombardia. Il rischio concreto è di spaccare il Paese e aumentare le diseguaglianze, a discapito del Sud. Il Movimento 5 Stelle sarà in prima linea contro questa pericolosa deriva”. “Sarebbe opportuno che le Regioni del sud e quelle guidate dal Pd chiedessero una convocazione urgente della Conferenza Stato-Regioni” ha chiesto invece Elly Schlein, candidata alla guida del Pd, secondo cui la “Conferenza Stato-Regioni è stata ignorata e umiliata dal governo e da Calderoli che non ha voluto fare un passaggio preventivo col voto delle Regioni”. Bocciatura netta anche da parte del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, secondo cui il progetto “è sbagliato e va contro il Paese”, che “è già diviso, ha già troppe disuguaglianze. Non è quello di cui ha bisogno”. Per Landini tale “logica indebolisce il Paese, anche nel rapporto con gli altri Stati, rischia di mettere in discussione il rapporto con le parti sociali, perché non è stato discusso con nessuno, e svilisce il ruolo del Parlamento”.

Cosa c’è nel testo – Rispetto alla bozza di testo diramata lunedì sera, nel provvedimento definitivo è previsto che se dalla determinazione dei Lep (livelli essenziali nelle prestazioni) derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni possono essere trasferite dallo Stato alla Regione “solo dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica”. La ricognizione della cabina di regia sui Lep “dovrà estendersi alla spesa storica a carattere permanente dell’ultimo triennio, sostenuta dallo Stato sul territorio di ogni Regione, per ciascuna propria funzione amministrativa”. È quanto chiarisce la relazione illustrativa del disegno di legge. La cabina di regia entro un anno “predisporrà uno o più” decreti del presidente del Consiglio dei ministri “recanti, anche distintamente tra le 23 materie, la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard”. Per quanto riguarda lo schema di intesa preliminare fra Stato e Regione, il testo prevede che dopo il parere della Conferenza unificata o comunque entro 30 giorni, le Camere hanno 60 giorni “per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo”, udito il presidente della Giunta regionale. Sempre nella relazione che accompagna il ddl, inoltre, si legge che “l’autonomia differenziata può rappresentare una svolta rispetto ai vincoli che attualmente impediscono il pieno soddisfacimento dei diritti a livello territoriale e la valorizzazione delle potenzialità proprie delle autonomie territoriali”. E ancora: “Con l’autonomia differenziata non si vuole dividere il Paese, né favorire regioni che già viaggiano a velocità diversa rispetto alle aree più deboli dell’Italia. L’auspicio è che tutti aumentino la velocità: sia le aree del Paese che con l’autonomia possono accelerare sia quelle che finalmente possono crescere”. “A tal fine, il fondo di perequazione previsto dall’articolo 119, terzo comma, della Costituzione, dovrà essere utilizzato anche dalle regioni che non fanno richiesta dell’autonomia differenziata. In questo modo cresce l’Italia”.

Il timing – L’approvazione da parte del cdm è solo il primo passo per quello che si annuncia, già oggi, un lungo percorso verso la sua piena attuazione. Il traguardo è infatti fissato dal ministro Calderoli a fine anno, al termine di un tortuoso percorso che coinvolgerà, a più riprese, Governo, Parlamento, Conferenza unificata e Regioni. Ecco il percorso previsto: uscito da Palazzo Chigi, il testo andrà alla Conferenza unificata, chiamata a esprimersi sulla legge di attuazione. Parere che dovrebbe arrivare nel giro di tre settimane. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di intervenire, il Cdm sarebbe costretto a riceverlo, riapprovarlo e inviarlo una seconda volta in questa sede. Qualora, invece, il testo non subisse interventi in Conferenza, potrebbe tornare in Consiglio dei ministri per il via libera definitivo. Dopo l’ok del governo, a quel punto toccherà al Parlamento, dove la legge seguirà il consueto iter di approvazione.

Da qui in poi, potrà parallelamente prendere le mosse l’istituzione della Cabina di regia, il cui compito sarà quello di stabilire i Livelli essenziali di prestazione (Lep) entro la fine del 2023. La definizione dei Lep è proprio il delicato meccanismo su cui la riforma ha rischiato di incepparsi. Motivo per cui, si è deciso di coinvolgere ampiamente le Aule parlamentari. La Cabina di regia, quindi, prenderà parecchi mesi per soppesare le materie a cui applicare i Livelli essenziali di prestazione e per definire i costi e i fabbisogni standard. Alla termine di questo iter, toccherà nuovamente al Consiglio dei ministri emanare un Dpcm per ogni Lep individuato. Dpcm che dovrà prima trovare l’intesa della Conferenza unificata, e poi arrivare alle Camere. E qui entreranno in gioco Palazzo Montecitorio e Palazzo Madama, che dovranno esprimere il loro parere. Da questo momento in poi sarà il turno delle Regioni, che potranno inviare la proposta di intesa al Consiglio dei ministri. Passaggio al quale seguirà la valutazione dei ministeri competenti. Potrà così cominciare il negoziato governo-Regioni, al termine del quale il Cdm approverà l’intesa preliminare. Intesa su cui diranno la loro la Conferenza unificata, prima, e le Camere, poi. Dopo l’ok delle Aule, sarà Palazzo Chigi, infine, a siglare l’intesa definitiva, che verrà approvata dalla singola Regione, per poi tornare in Cdm. Qui avrà finalmente luogo l’approvazione definitiva con disegno di legge.