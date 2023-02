“Hulk ha i nervi della parte inferiore del corpo tagliati. Non riesce a sentirla”. A dare notizia del dramma che sta vivendo l’ex wrestler più famoso di sempre, Hulk Hogan, è il suo amico e collega Kurt Angle. Durante la puntata del 29 gennaio del suo podcast, The Kurt Angle Podcast, ha rivelato che Hogan, in seguito a un intervento chirurgico alla schiena, ha molta difficoltà a camminare: “Non ha sensibilità nelle gambe, non sente niente”, ha raccontato Angle.

Terry Gene Bollea, in arte Hulk Hogan, è stato l’icona del wrestling a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Ora, all’età di 69 anni, potrebbe non camminare più. “Ha messo il suo cuore e la sua anima nel business e questo lo ha divorato”, ha commentato amaramente Kurt Angle, raccontando che l’ex collega gli ha confessato del suo problema alle gambe durante un evento della WWE (World Wrestling Entertainment): il trentesimo anniversario del Monday Night Raw. “Pensavo stesse usando il bastone per camminare a causa del dolore alla schiena. Ma non ha alcun dolore, non ha proprio niente. Non può sentire niente”, insiste Angle. Poi conclude: “Ha rivoluzionato il wrestling professionistico. Ho così tanto rispetto per lui”.

Non è la prima volta che Hogan passa sotto i ferri di un chirurgo in carriera. Nel 2021, si legge su Fox, la figlia di Hogan, Brooke Ellen Bollea, ha raccontato che suo padre ha subito 25 operazioni chirurgiche. Lo stesso ex wrestler americano è tornato sulle sue condizioni di salute: “Le mie ginocchia sono finte, i fianchi sono finti, la schiena e buona parte della mia faccia sono piene di metallo“.