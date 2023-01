Proseguono, questa mattina, le operazioni di spegnimento del grande magazzino “Orizzonte”, in prossimità dell’Outlet di Castel Romano, iniziate intorno alle ore 22,20 di ieri notte , a via del Ponte Piscina Cupa 64, in cui stanno operando 15 squadre dei vigili del fuoco tra cui un mezzo aeroportuale, affinché venga estinto l’incendio totalmente generalizzato, scoppiato all’interno della struttura, grande più di 3000 mq e gravemente danneggiata dalle fiamme.