FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 23/1 al 29/1/2023

Settimana delle grandi occasioni quella appena trascorsa. Complici le ultime rilevazioni possibili per le regionali in Lazio e Lombardia (dove si vota il 12-13 febbraio) prima del blackout elettorale, sono nove le rilevazioni che sono state divulgate. Tra queste ben 5 segnalano un lieve ma progressivo allontanamento di Fratelli d’Italia dall’obiettivo del 30%: per il partito di Meloni il dato più basso è il 27,8% di Emg, mentre la sua media è il 29,3%.

Ma se Meloni perde terreno i suoi alleati/concorrenti Lega e Forza Italia sembrano resistere sui valori degli ultimi mesi. La Lega (data da Noto Sondaggi addirittura al 10%) è all’8,7%, mentre gli “azzurri” di Berlusconi sfiorano il 7% (7,6 il risultato migliore per Euromedia Research). Timidi segnali di ripresa per il Partito Democratico (15,7%) mortificato dal 14% di Swg ma sopra il 17% sia per Euromedia che per Emg. Si porta invece ad un 18% netto il Movimento 5 stelle, grazie soprattutto al sorprendente 20% che gli attribuisce Noto (qui la distanza col Pd è di ben 5 punti).

Non cresce la cifra media per l’alleanza Azione/ItaliaViva che rimane stabile all’8,1%. Come d’altra parte nessuna sorpresa possono riservare AVS (3,5%), +Europa (2,6%) e Per l’Italia con Paragone (ItalExit, 2,1%).

Fonte: Swg, Emg, Lab2101, Ipsos, Noto, Euromedia Research, Proger Index, Quorum, Demopolis