Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Sanremo? Per il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, “non è necessario“. Secondo l’ex premier, che ha parlato al termine dell’incontro sulle riforme con la ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati il contesto è troppo “leggero” per un ospite del genere. “Io sono stato molto contento quando il presidente Fico ha assunto l’iniziativa di invitare il presidente Zelensky a confrontarsi al Parlamento italiano – ha spiegato – Non credo francamente, invece, che sia così necessario avere il presidente Zelensky in un contesto così leggero come quello di Sanremo”.