La buona notizia è che Jannik Sinner ha confermato una volta di più di poter stare in campo a battagliare con i più forti. La cattiva è che anche questa volta giocare una “buona partita”, come l’ha definita lo stesso azzurro, non è stato sufficiente per battere Stefanos Tsitsipas. Il tennista altoatesino abbandona gli Australian Open agli ottavi di finale, dopo aver perso al quinto set con il numero quattro del mondo. A Melbourne un anno dopo, quindi, la storia non cambia: la corsa di Sinner si interrompe davanti all’energia e alla classe del greco. Nel 2022 Tsitsipas lo aveva eliminato ai quarti, stavolta lo ferma agli ottavi, ma il 21enne italiano ha dimostrato che il suo tennis è in continua crescita.

Un match combattuto alla Rod Laver Arena, durato oltre quattro ore: i primi due set vanno al greco (6-4, 6-4), poi Sinner riporta tutto in parità (3-6, 4-6), ma è costretto ad arrendersi al quinto set (6-3). “Ho sbagliato alcune palle e ho servito peggio nel momento decisivo“, ha commentato in modo consapevole l’italiano numero 15 del mondo a fine partita. Ripensava, forse, a quello smash a campo aperto steccato nel primo punto del quinto set. “Peccato, la partita era buona, stavo giocando in modo giusto, anche i primi due set erano di ottimo livello. Al quinto set ho provato a spingere, ma non è andata bene”, insiste. Il 21enne sa, però, di essere un giocatore migliore rispetto a dodici mesi fa, quando in terra australiana subì una lezione molto pesante, soprattutto sotto il punto di vista fisico. Sinner ha dimostrato che durante questo ultimo anno ha lavorato molto sulla sua condizione atletica: “Mi alleno per questo, mi sento più forte fisicamente, potevo stare ancora in campo”, conclude.

Dall’altra parte della rete, esulta Tsitsipas: “È straordinario, non riesco a trovare le parole”, ha commentato alla fine dell’incontro. Il greco torna ai quarti di finale a Melbourne, dove ha già giocato tre semifinali. Affronterà il ceco Jiri Lehecka, con la prospettiva di incontrare Khachanov o Korda in semifinale. Un’occasione d’oro per provare ad arrivare alla sua prima finale Slam sul cemento australiano.