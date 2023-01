La proposta del cambio di nome del Pd dopo il congresso lanciata oggi da Provenzano “penso che nasca anche da Bologna, dal sindaco Lepore, ed è sicuramente un tema che può essere sottoposto agli iscritti anche se in questo momento questo congresso ci deve servire innanzitutto a mettere al centro idee, contenuti e una visione chiara”. Così Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, a Napoli per un incontro con i militanti del partito presso il Museo Filangieri. “Il nuovo manifesto del Pd lo affronteremo domani in Assemblea e credo che sia uno sforzo giusto perché abbiamo bisogno di aggiornare anche una lettura delle fratture che hanno prodotto l’aumento delle diseguaglianze in questi anni”, ha aggiunto.