Se vi state chiedendo cosa c’entra Nancy Coppola con Shakira, allora siete nel posto giusto. 594mila follower su Instagram e 452,1mila su TikTok, Nancy Coppola sa come farsi amare sul web, nonostante in molti l’abbiano in realtà conosciuta sul piccolo schermo, ovvero quando nel 2017 aveva partecipato all‘Isola dei Famosi, edizione condotta da Alessia Marcuzzi (e vinta da Raz Degan). Una volta in Italia, Nancy è tornata a dedicarsi alla sua grande passione: la musica. Qualche numero da Spotify: 91,658 ascoltatori mensili. 7,675,339 streams per Io so guaglione, 992,236 per So Tutte Tale E Quale e 705,135 per Geluso Me Piace. E adesso poteva mancare la versione neomelodica di Bzrp Music Sessions, Vol.53, la popolarissima canzone di Shakira prodotta da Bizarrap e dedicata a Gerard Piqué e la nuova fiamma Clara Chia Marti? Certamente no. “Se Shakira fosse stata una cantante neomelodica”, si legge nella didascalia che accompagna l’esilarante filmato. Più di 247mila le riproduzioni su Instagram e 1.2 milioni le visualizzazioni su TikTok. Insomma, un successo social. Come testimoniato anche dai commenti dei follower: “Sono indecisa se sia meglio la versione di Shakira o la sua”, ha scritto una ragazza. E ancora altri commenti: “Sinceramente? Mi piace assai!”, “Ti adoro Nancy”, “Hai spaccato, geniale”. Nel momento in cui scriviamo, invece, la canzone di Shakira ha realizzato 158 milioni di visualizzazioni su YouTube mentre su Spotify viaggia verso i 90 milioni di streams. Ma se la versione neomelodica di Nancy Coppola vi ha già rubato il cuore, allora via al karaoke. Ecco il testo da lei utilizzato.

Sient e pe te chesta canzon

mastica e ingoia sient o delor

pecche aret nun se ritorn

manc si chiagn manch si muor

e si a gent parl nun è colpa mia

si sta voce mo pe te addevent malatia

me rimast a gnor proprio e rimbett

miezz e ‘nciuc ra gent

e chien e riebbt a banc

e creriv ca io pe te murev

ma io so chiu dura

io so femmen e nun chiagn

chesta femmen fattura

Ten o nomm e na bona guagliona

chiarament nun è comm pienz

Ten o nomm e na bona guagliona

chiaramente e proprio tale e quale a te

Pe’tip comm a te

Pe te io er assai

pirciò ea sta

cu una tale e quale a te