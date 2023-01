Lite in diretta a L’Aria che tira, su La7, tra Maurizio Gasparri e Michele Gubitosa del Movimento 5 stelle. Il vicepresidente del Senato, in studio, ha difeso la legge di Bilancio varata dal governo Meloni e, in particolare, ha spiegato le ragioni della maggioranza in merito all’abolizione dello sconto sulle accise. Ma lo scontro più forte col deputato M5s si è acceso quando quest’ultimo ha citato i fondi messi a disposizione dall’esecutivo alle società di calcio: “Avete regalato loro un miliardo di euro, sottraendolo agli italiani – ha detto Gubitosa – che ora si trovano a fare i conti con gli aumenti delle bollette e del carburante”. “Stai dicendo una cosa falsa” ha replicato Gasparri, “non abbiamo regalato nulla. E le società pagano, a rate, ma pagano”. “Sei un bugiardo” lo ha attaccato allora Gubitosa, a cui è seguito un laconico commento del senato di Forza Italia: “Non gli rispondo nemmeno”.

