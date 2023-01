È uscito di casa con un martello e ha spaccato sette semafori. L’autore del gesto è un uomo di 24 anni che ha spiegato ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di essere infastidito dal rumore. Il fatto è avvenuto a Milano, nella zona est della metropoli, tra Viale dei Mille e via Goldoni, intorno alle 3:25 della scorsa notte. L’azione è stata notata da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Il ventiquattrenne è stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri che lo hanno denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato. I militari, inoltre, hanno sequestrato il martello e la forbice da elettricista che il ventiquattrenne aveva con sé. Per giustificarsi, l’autore del gesto ha spiegato ai carabinieri che il rumore esasperante derivava dalle pulsantiere che consentono la prenotazione del verde per l’attraversamento pedonale.