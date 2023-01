“Luca non solo era uno sportivo di grande talento, rispettato da tutti, ma era soprattutto il marito e il padre più affettuoso. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto”. È questo l’accorato messaggio che Cathryn White Cooper, la vedova di Gianluca Vialli, affida ai cronisti che da giorni – da quel 6 gennaio che ha visto spegnersi il campione di calcio – presidiano la loro casa londinese. Poche righe, battute al computer su un foglio, poi ripiegato e inserito in una busta che Martina Vian, l’assistente dell’ex calciatore ha consegnato a mano ai giornalisti. Un ringraziamento spontaneo, un segno di gratitudine per la vicinanza che non solo il mondo del calcio ma un intero Paese sta dimostrando a lei e alle sue figlie Olivia e Sofia, di 18 e 16 anni. “Non è il momento giusto per parlare — ha spiegato con gentilezza la sorella di Cathryn—, sono giorni molto tristi. L’affetto che ci sta arrivando dall’Italia è incredibile, mio figlio che è lì me l’ha raccontato. Luca era una grande persona: non era più solo un campione, ma un simbolo“. Domani, lunedì 9 gennaio, nel riserbo e nella segretezza più totale, si terranno a Londra i funerali di Vialli: come da volontà di Gianluca, saranno presenti solo i familiari e gli amici più stretti.