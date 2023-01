Gemma Galgani avrebbe potuto diventare suora. Non è una battuta per sottolineare la sua sfortuna in amore, ma un’eventualità che, se non fosse stato per il padre della colonna di Uomini e Donne, si sarebbe con tutta probabilità concretizzata. A parlarne è la stessa Galgani dalle pagine del magazine del programma di Maria De Filippi.

A pesare sulla decisione di una giovanissima Gemma è stato anche il senso di responsabilità che sentiva nel portare il nome di una santa: Gemma Galgani, appunto, che morta a soli 25 anni fu beatificata nel 1933 da papa Pio XI e canonizzata da papa Pio XII nel 1940. Parlando di questa decisione che aveva maturato nel proprio cuore, la dama torinese ha spiegato, come riporta Pipol Gossip: “In collegio, al termine della scuola, ero rimasta solo io e, quando venne il mio babbo a prendermi, lo misi al corrente che sarei voluta tornare in collegio a settembre, non più come studentessa ma come postulante, per iniziare il percorso per prendere i voti e diventare suora perché era giusto che io conservassi la continuità della nostra antenata Santa Gemma Galgani. Forse non per caso mi era stato dato questo nome e io sentivo come un senso di responsabilità e di privilegio e pensavo di dover proseguire il suo cammino. Oltretutto amavo Santa Gemma perché proferiva sempre amore e la sua storia e le sue parole erano diventate il mio credo. Nell’amore, per mia natura, io avevo sempre creduto”.

Ma che cosa è successo poi? L’acerrima nemica di Tina Cipollari rivela lo stratagemma con cui il padre è riuscito a farla desistere: “È stato mio padre a farmi cambiare idea. Con un colpo di genio, si fece vedere convinto e sembrava assecondare la mia vocazione, poi mi propose prima di tornare in convitto di fare una vacanza! Mi disse: ‘Non ti preoccupare, ti facciamo fare una breve vacanza in un soggiorno alpino. Poi, al ritorno, preparerai la tua misera valigia composta da pochi elementi e andrai a iniziare la tua vita da postulante’. E scherzando continuò: ‘Certo, sarà difficile per te rinunciare alla tua inseparabile frangetta. Non si è mai vista una suora con la frangia fuori dal velo’”. I tanti fan di Gemma Galgani, dunque, devono dire grazie alla frangetta da cui la dama neanche da giovane riusciva a separarsi. Se così non fosse stato, ‘Gems’ non sarebbe mai approdata nel dating show di Canale 5 e il pubblico avrebbe dovuto fare a meno delle tante vicende che negli anni l’hanno vista protagonista, dal suo grande amore Giorgio fino al flirt con il giovanissimo Sirius. E quello sì che sarebbe stato un vero peccato.