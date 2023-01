CiccioGamer89 nella bufera. Dopo la denuncia a suo carico della Guardia di Finanza per omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva, lo youtuber, all’anagrafe Mirko Alessandrini, è di nuovo nell’occhio del ciclone. Questa volta a far discutere sono alcune sue dichiarazioni pronunciate durante una live di Twitch poi ripresa anche su TikTok e Twitter. Nel corso del video in diretta, CiccioGamer89 invoca per il nostro Paese un regime con un solo partito: “Io non sono né di destra, né di sinistra. A me questa storia della politica di destra e di sinistra non mi piace assolutamente“, ha detto. E ancora: “A me piacerebbe un giorno che ci fosse semplicemente un partito che si occupa dell’Italia e che fanno scegliere agli italiani. Capito? Dovrebbe esserci un solo partito che ascolta gli italiani. Basta. Basta. Secondo me. Non succederà mai perché siamo dei cogli*ni“. Parole forti, che non sono passate inosservate e, anzi, hanno scatenato la dura reazione degli utenti. In moltissimi, infatti, stanno attaccando in queste ore sui social il titolare dell’omonimo canale YouTube da 3.58 milioni di iscritti, tanto che l’hashtag #cicciogamer89 è schizzato per un momento in tendenza su Twitter.

“Cicciogamer89”

Perché il gamer romano vorrebbe il ritorno della dittatura ed è triste perché non accadrà mai (“siamo coglioni”).

E noi pensavamo che Madame fosse stupida.

Generazione di fenomeni…da baraccone pic.twitter.com/RGQJgeOGAs — Perchè cazzo è in tendenza? (@PercheCazzo) January 7, 2023