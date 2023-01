I sostenitori di Bolsonaro che hanno assaltato il Congresso hanno portato bastoni e pietre. Non è servito l’uso di spray al peperoncino e di bombe stordenti per disperdere la folla, che ha forzato il cordone di polizia e si è riversata nel palazzo del Congresso. Le finestre della sede istituzionale sono state rotte e gli aggressori hanno occupato alcune sale, tra cui quella dell’assemblea plenaria.