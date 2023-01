Jannik Sinner protagonista in Australia non solo per l’ottimo esordio ad Adelaide, in preparazione al primo Slam della stagione. Il tennista azzurro infatti ha postato il video di un breve allenamento con il 99enne Henry Young. Sì, avete letto bene: Henry ha 99 anni e la prossima settimana alla Rod Laver Arena, pronta per ospitare gli Australian Open, sarà protagonista del “Clash of centurions“, il match contro il 98enne ucraino Leonid Stanislavskyi. L’obiettivo è raccogliere fondi per le persone in Ucraina. “Un momento speciale palleggiare con Henry”, ha scritto Sinner su Instagram. “Entrambi siete un’ispirazione per tutti noi! Buona fortuna”, ha aggiunto il tennista.