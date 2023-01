“Nel momento in cui, chiaramente, esprimo il mio dissenso abbiamo un sistema regionale che invece di dare attenzione, o comunque iniziare un confronto con quelli che dicono ‘guarda, stai sbagliando, non stai facendo bene’ si affidano ad un falso (scientifico, ndr). Il presidente di Regione che utilizza quattrini dei contribuenti e tutte le leve del potere per danneggiare un privato cittadino. Perché? Perché non fa più parte della sua squadra?” Lo ha detto il senatore del Pd, Andrea Crisanti, ospite a Sky Tg24, in riferimento alle intercettazioni di Luca Zaia.