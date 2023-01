Mancano pochi giorni all’uscita del libro e il principe Harry ha già rilasciato una intervista per spiegare le sue ragioni rispetto a quello che si leggerà in Spare, il suo memoir, ma Re Carlo terrà sempre una porta aperta al dialogo e anche un canale di comunicazione con il figlio Harry, nonostante le ultime forti accuse lanciate dal principe sullo strappo dai Windsor e sul successivo trasferimento negli Usa con la moglie Meghan. A riportare l’indiscrezione è il Daily Telegraph che avrebbe raccolto fonti vicine al sovrano in risposta alle dichiarazioni fatte dal duca di Sussex nelle anticipazioni di due interviste per promuovere la sua attesa autobiografia in uscita il 10 gennaio. Secondo Harry, il padre e il fratello William non hanno “alcuna volontà” di riconciliarsi con lui. Nel suo duplice affondo, che si conoscerà nella sua interezza quando le interviste per l’americana Cbs e la britannica Itv andranno in onda domenica, ha anche accusato la casa reale di non aver fatto nulla per proteggere lui e Meghan dalle “menzogne” della stampa. Tuttavia, chi è vicino al re insiste sul fatto che abbia sempre chiarito quanto ami entrambi i suoi figli e che i contatti con Harry non sono mai stati interrotti. La loro relazione è stata sì occasionalmente tesa, ma il sovrano ha ripetutamente affermato che il duca e la duchessa sono i benvenuti in qualsiasi momento. Secondo le fonti citate dal Telegraph, il monarca non ha visto la controversa docuserie Netflix della coppia e non intenderebbe leggere il libro di Harry: si dice che sia stato “profondamente rattristato” da gran parte delle critiche rivolte alla famiglia reale da suo figlio e sua nuora. Al di là delle recriminazioni rivolte dal duca di Sussex contro Carlo e William si ipotizza che il vero risentimento sia con il fratello maggiore e che l’autobiografia punterà il mirino molto più su di lui e sulla moglie Kate.