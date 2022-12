“Selvaggia si batte per le — giuste — crociate a favore delle donne ma le detesta tutte”. Parola di Guillermo Mariotto. L’edizione 2022 di Ballando con le stelle è finita ma non gli strascichi polemici che da giorni ormai tengono banco, tra recriminazioni, attacchi al vetriolo, prese di posizione di concorrenti e ballerini che contestano più o meno velatamente la vittoria di Luisella Costamagna. Della serie, chi l’ha detto che a Natale siamo tutti più buoni? Sarà pure intrattenimento televisivo ma “la famiglia disfunzionale” di Ballando, come l’ha definita Selvaggia Lucarelli proprio a FqMagazine, continua a farsi notare più per le polemiche che per lo show.

GUILLERMO MARIOTTO ATTACCA SELVAGGIA LUCARELLI – In tutto questo, non si placa la tensione tra i giurati e l’intervista di Guillermo Mariotto al Corriere della Sera è sostanzialmente un attacco frontale – per quanto dissimulato da alcuni passaggi ironici – a Selvaggia Lucarelli. Alla quale ha dato in diretta tv della “scimmia che tira escrementi a tutti”. Pentito? Nient’affatto. “Quella immagine faceva parte della narrativa, era il momento giusto per evocarla e anche Selvaggia sa che è vero”. Se lo dice lui, tocca fidarsi. Così come tocca fidarsi della sua ricostruzione, secondo cui non c’è alcuna frizione tra i giurati. La prova provata? La Lucarelli non è mai uscita dalla chat di gruppo. “Noi abbiamo una chat della giuria e lei il giorno dopo scherzava; parlavamo degli ascolti ed era felice; la sera prima si era pure vestita di viola per indispettirci: vedi che il viola porta bene?, mi ha detto”, rileva lo stilista. Che prima rivela quanto la Lucarelli le stia simpatica, poi però aggiunge un altro carico da novanta: “Selvaggia ha la fissa del mandante, del complotto, ma perché vive molto sui social, un mondo fatto di hater, cospiratori e congiure”. E ancora: “Per quanto sia abituata ai giudizi, lei si arrabbia quando la gente risponde a tono alle sue certezze. È del leone, vive con l’idea di cercare di governare il mondo, ma non funziona così”. Fortuna che le stava simpatica.

GLI ERRORI SU BIAGIARELLI E L’ODIO VERSO LE DONNE – Poi Mariotto entra a gamba tesa anche sulla partecipazione di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle, che definisce “un conflitto di interessi” gestito male da parte della Lucarelli. “Per lei è stato il Cavallo di Troia. Non avrei mai immaginato che l’avrebbe gestita così, pensavo si sarebbe comportata in modo opposto perché sa come funzionano la tv e il pubblico”, spiega al Corriere lo stilista. E come avrebbe dovuto gestire la situazione? Con più furbizia. “Doveva essere lei ad attaccare il suo fidanzato come una iena. Sarebbe stato più divertente e lui avrebbe proseguito la gara: diventava il martire, sarebbe stato pazzesco. Il pubblico per essere contro Selvaggia avrebbe salvato lui. Io lo dico sempre a chi massacro: lo zero è un faro che vi illumina, arrabbiatevi pubblicamente ma siate felici perché la gente vi voterà perché mi odia”. Ed infine la chiosa tranchant, destinata a fare clamore: “Selvaggia si batte per le — giuste — crociate a favore delle donne ma le detesta tutte; se sono amate le deve odiare, è fatta così, è leone: si fa come dico io e solo io ho ragione”.

LA RISPOSTA DELLA LUCARELLI – Come prevedibile, la riposta di Selvaggia Lucarelli è arrivata a stretto giro, via social. “Quindi sono una scimmia che lancia escrementi ma solo alle donne, tutte”, ha scritto la giornalista e opinionista in una serie di Stories su Instagram. “Ero felice (?) e mi vesto di viola per indispettire qualcuno. Ma chiiii. Ma comunque non stanno bene”, scrive con la consueta ironia corrosiva la giurata del talent show di Rai1. “Comunque ragazzi, la conclusione è…” e chiosa con l’emoticon di un’ambulanza. Chi sarà il prossimo a polemizzare con lei?