La rincorsa di Novak Djokovic al Grande Slam può ripartire. Dopo averlo visto sfumare nel 2021 nella finale degli Us Open persa contro Medvedev e dopo le squalifiche della scorsa stagione a causa della mancata vaccinazione contro il Covid, il 2023 può essere l’anno giusto per ottenere il risultato che consacrerebbe definitivamente la sua carriera. La tentata scalata del campione serbo, oggi numero 5 al mondo, inizierà proprio dall’Australia Open, la prima competizione dalla quale era stato escluso un anno fa per la sua scelta no vax – la stessa cosa avvenne successivamente anche agli Us Open. Ora Melbourne può essere il palcoscenico giusto per dimostrare agli avversari che quel 5 nel ranking mondiale non corrisponde al suo reale valore e che è ancora l’uomo da battere.

Arrivato oggi, 27 dicembre, ad Adelaide, il campione di Belgrado è pronto a dare la caccia al decimo titolo in carriera nel major australiano che scatterà il 16 gennaio 2021. E nel mirino c’è un altro obiettivo: il 22esimo titolo in uno Slam che gli permetterebbe di raggiungere Rafael Nadal in vetta alla classifica di tutti i tempi. Lo spagnolo guida la speciale graduatoria in solitaria dopo avere agganciato Djokovic proprio grazie alla vittoria australiana di gennaio 2022 e dopo avere operato il sorpasso a Parigi lo scorso giugno. Dal canto suo, il serbo si è riscattato alla grande vincendo Wimbledon a luglio, per la settima volta in carriera, e chiudendo l’anno in bellezza con la vittoria alle Atp Finals di Torino.

Novak Djokovic spera di ricevere un caloroso benvenuto da parte del pubblico agli Australian Open. Lo scorso anno, alla fine di un lungo braccio di ferro, era stato espulso dal Paese tra le polemiche per non essersi sottoposto al vaccino anti-Covid. Dopo aver tentato anche di entrare con una esenzione medica, poi respinta, in Australia il serbo è finito addirittura in un centro di detenzione per migranti, in attesa che il suo caso venisse valutato dalle autorità. “Dopo quello che è successo l’anno scorso, spero di essere accolto adeguatamente e che mi aiuterà a giocare il mio miglior tennis – ha dichiarato il tennista serbo – il mio obiettivo è il Grande Slam, giocare il miglior tennis lì e vincere quanti più titoli possibile. È un anno lungo, vedremo. Voglio iniziare bene”.

“Ancora una volta, penso che sarà lui l’uomo da battere”, ha detto il direttore dell’Australian Open, Craig Tiley, in conferenza stampa. “Ha finito il 2022 giocando il miglior tennis, vuole eguagliare l’attuale record di Rafa”, ha evidenziato Tiley per il quale Djokovic “ha l’obiettivo di essere il più grande di tutti i tempi”. Il direttore dell’Australian Open non si aspetta un’accoglienza ostile nei suoi confronti da parte del pubblico. “Ho molta fiducia nel tifo australiano”, ha detto. “Siamo un pubblico sportivo molto istruito, in particolare quelli che vengono a vedere il tennis e che amano le grandi partite. Ho molta fiducia che reagiscano come speriamo e che abbiano rispetto“.