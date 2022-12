Si è barricato nel pomeriggio del 26 dicembre nella sua casa a Pavullo, sull’Appennino modenese, tenendo in ostaggio la moglie. L’uomo è un ex carabiniere. Grazie alla negoziazione delle forze dell’ordine dopo alcune ore si è convinto a rilasciare la donna ma lui è rimasto ancora chiuso dentro la sua abitazione, che dal pomeriggio era circondata. Dopo altre trattative con i Carabinieri, l’ex militare in pensione si è arreso consegnadosi al negoziatore dell’Arma.