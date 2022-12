Brutta esperienza la sera del 23 dicembre per Federico Salvini, figlio 19enne del segretario della Lega e ministro alle Infrastrutture e Trasporti. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 20 in via Palma, non lontano dal Pio Albergo Trivulzio a Milano, il ragazzo è stato rapinato da due persone che lo hanno minacciato con un coccio di bottiglia. Bottino della rapina il suo smartphone. Lanciato l’allarme, la polizia è riuscita a recuperare il telefono e lo ha restituito al diciannovenne.

“È capitato a lui come, purtroppo, capita a tanti a Milano”: è il commento di Matteo Salvini, fanno sapere fonti della Lega. “Fortunatamente non si è fatto male nessuno”, aggiunge il vicepremier. Fonti della Lega puntualizzano di non aggiungere altro sull’episodio.