La manovra passa alla Camera con la fiducia: 221 voti a favore e 152 contro. E dopo il via libera notturno approda in Senato per un iter blindato. “È come gli aerei, quando c’è un pò di turbolenza, l’importante è atterrare”. Le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti raccontano il volo della legge di Bilancio, tormentato da imprevisti anche prima di toccare terra. Nel video, la confusione in Aula durante il voto degli emendamenti.