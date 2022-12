Via gli orti dei dipendenti di Macron da Versailles. L’indiscrezione arriva dal quotidiano Liberation, secondo il quale l’angolo “discreto a sud del Canal Grande, nell’immenso parco della Reggia di Versailles, chiamato la Sablière” verrà smantellato nei prossimi mesi per via del disturbo che arrecherebbe agli eventi equestri delle prossime Olimpiadi che si terranno in Francia nel 2024 o addirittura alla quiete della coppia presidenziale, Emmanuel e Brigitte Macron. Liberation descrive lo spazio bucolico nascosto che presto sparirà in questi termini: “Il lotto di terreno corre lungo il muro perimetrale che costeggia rue de la division Leclerc, lontano dai vicoli frequentati dai turisti. Una siepe ben curata, due transenne in legno e, dietro, un piccolo paradiso riservato agli agenti che lavorano al castello e per quelli che ci abitano”. Secondo il quotidiano francese “da decenni la Sablière è dedicata agli orti messi a disposizione dei dipendenti. Decine di appezzamenti sono stati così trasformati in orti, vi sono state installate capanne, a volte fatte di cianfrusaglie. Fin dai primi giorni di primavera, i dipendenti vengono qui per coltivare ortaggi, pomodori, piante aromatiche… E approfittare della bella stagione per organizzare grigliate con la famiglia e gli amici”.

Insomma, una tradizione donata ai dipendenti della presidenza della repubblica che in fondo sacrificano la loro vita abitando in quel luogo, sostanzialmente lontano da una normale quotidianità. Quei giorni felici però sembrano finiti. “A fine novembre i dipendenti hanno appreso, tramite indiscrezioni di agenti immobiliari, che i loro giardini sarebbero stati distrutti”. Uno dei dipendenti di Versailles che vuole rimanere anonimo ha spiegato: “Abbiamo contattato il dipartimento delle risorse umane che ha detto di non essere a conoscenza: alcuni dicono che sia per i disagi gli eventi equestri delle Olimpiadi di Parigi che devono essere organizzati nel parco del castello”. Liberation però non si ferma qui, anche perché, viene spiegato che gli orti si trovano piuttosto distanti dagli spazi previsti per le gare olimpiche con i cavalli. Ecco allora che si profilerebbe una punta di altezzoso e aristocratico snobismo modello Maria Antonietta e Luigi XIV: sarebbe infatti il fastidio provocato dal rumore della plebe dipendente a infastidire il casato del banchiere presidente. Sempre da Liberation arriva la smentita della direzione di Versailles sul fastidio imperiale macroniano, ma la vicenda non sembra fermarsi qui.