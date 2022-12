Uno scherzo che Alvaro Morata non dimenticherà facilmente è quello fatto dalla moglie, e madre dei suoi figli, Alice Campello. La ragazza, incinta del quarto figlio, ha fatto credere al marito che le si fossero rotte le acque. Mentre Alvaro è intento a guardare la televisione tranquillo Alice prende una bottiglietta d’acqua e la posiziona nei pantaloni. Dato che è ormai vicino al parto chiama il marito dicendogli che le si sono rotte le acque.

Il calciatore arriva immediatamente e un po’ confuso da quanto succede le tocca i pantaloni per capire se ha sentito bene quanto detto dalla moglie. Qui però la bella Alice non riesce più a reggere il gioco e scoppia a ridere. Morata, avendo preso un grosso spavento, la manda a quel paese e torna nuovamente a guardare la televisione, non più così tranquillo. Uno scherzo che ha fatto venire le palpitazioni al futuro papà che non vede l’ora di poter tenere tra le braccia la sua prima figlia dopo 3 maschietti.