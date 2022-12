Stava facendo jogging quando un uomo l’ha bloccata alle spalle, trascinata in un boschetto e violentata. È questo il racconto fatto ai carabinieri da una donna di 40 anni che, in stato di shock, ha chiamato i militari dell’Arma spiegando di essere stata abusata in zona cascina Nesporedo a Locate di Triulzi, in provincia di Milano.

Quando i carabinieri sono stati allertati l’uomo si era già allontanato. La donna è stata trasportata in codice giallo alla clinica Mangiagalli di Milano, centro di riferimento per i sospetti casi di violenza sessuale. Intorno alla cascina Nesporedo si stanno invece concentrando le ricerche e i rilievi dei carabinieri di San Donato e del Nucleo investigativo di Milano per ricostruire la vicenda.